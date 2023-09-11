16 сентября В Детском парке пройдет второй Фестиваль волонтёров Озерска.

Мероприятие объединит неравнодушных и отзывчивых людей вместе, соберёт действующих волонтёров Озерска, с целью популяризировать добровольчество среди жителей города.
Участники смогут познакомиться с основными направлениями добровольчества, попробовать на себе роль волонтёра, став частью большой и дружной команды единомышленников
В программе фестиваля:
- большой доброквест;
- более 10 площадок с добровольческими направлениями;
- 2 бесплатных мастер-класса (изготовление кукол-оберегов «Крупяничка», роспись имбирных пряников);
- 3 интересные лекции со спикерами из разных сфер деятельности;
- розыгрыш призов от спонсоров и партнеров;
- и много других сюрпризов.
Также на фестивале вы сможете обменяться книгами на площадке «Буккроссинга» и на площадке нашего мастера по аквагриму бесплатно создать свой яркий и уникальный образ.
Начало мероприятия в 12:00 часов.
Информация Парка культуры и отдыха.