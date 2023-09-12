Челябинцев приглашают на премьеру докфильма о Курчатове от создателей «Братьев Елькиных».

24 сентября в челябинском кинотеатре им. Пушкина состоится премьера полнометражного документального фильма «Курчатов Щит и меч холодной войны» от авторов другого документального фильма — «Братья Елькины». В картине расскажут о непростых взаимоотношениях Советского союза и США с конца 1940-х годов по настоящее время.

Зрителей ждут реальные истории о сложной работе над атомным проектом СССР, о колоссальном напряжении сил тысяч советских предприятий и ведомств, о работе американских шпионов в Челябинской области и о деятельности советской резидентуры в США. Кроме того зрители смогут увидеть историю американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса, сбитого над Уралом в 1960 году. Отельную «главу» проекта посвятят и нашумевшей выставке «Информатика в жизни США» 1988 года в Магнитогорске, организованную США. Тогда, по словам ветеранов спецслужб, в Челябинскую область вместе с участниками выставки проникло множество кадровых сотрудников спецслужб США.

Главными героями фильма выступят отец отечественной атомной промышленности Игорь Курчатов, а также легендарный советский разведчик, наш земляк Исхак Ахмеров. Хотя герои не были знакомым между собой, они оба много сделали для создания ядерного щита Родины.

Сцены с Игорем Курчатовым снимались в его доме-музее в Озерске. Ученый жил в там в 1940-х гг., и в доме сохранились его вещи и прежний интерьер.

— Специально для съемок одной из сцен актеру пришлось учиться брать химические пробы воды и почвы на радиоактивность, а также работать со счетчиком Гейгера, — рассказали создателей фильма. — А в химической лаборатории Челябинского государственного университета ученые и съемочная группа три раза пытались воссоздать ядерный взрыв, но эксперимент так же не вошел в фильм.

Над фильмом, который снимали на Южном Урале полтора года, работали 180 человек. Это специалисты и профессиональные актеры из Челябинска, Озерска, Екатеринбурга, Копейска, Санкт-Петербурга и Москвы. Режиссером и сценаристом выступила Светлана Попова. Запись вели в звукозаписывающей студии села Сосновка.

Фильм «Курчатов. Щит и меч Холодной войны» покажут в кинотеатре им. Пушкина (ул. Пушкина, 64) 24 сентября в 12:30, все мероприятие займёт около двух часов. До просмотра фильма челябинцы смогут тать участниками шоу, попробовать торт в форме ядерного взрыва и пообщаться с авторами документальной картины. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.

Фильм снимался при поддержке гранта от Федерального агентства по делам молодежи («Росмолодежь»).

https://hornews.com/news/eljabinczev_priglashayut_na_premeru_dokfilma_o_urchatove_ot_sozdatelej_ratev_lkinyx/