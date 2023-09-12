19 сентября начнётся прием заявок на соискание ежегодной Премии Губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики.

Управление культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа информирует о начале приема заявок на проведение муниципального отбора кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики.

Премия Губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики присуждается молодым людям в возрасте от 14 до 35 лет включительно, зарегистрированным по месту жительства на территории Челябинской области, за активное участие в реализации государственной молодежной политики.

Организатором отбора и выдвижения кандидатов от Озерского

городского округа является молодежный отдел,

в лице Управления культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа.

Отбор кандидатов на соискание Премии Губернатора Челябинской области проводится по следующим номинациям:

1. «Творческая деятельность» – из числа кандидатов, имеющих достижения в областях культуры и искусства, народно-прикладного творчества, литературы;

2. «Добровольческая (волонтёрская) деятельность» – кандидаты из числа активистов добровольческих (волонтёрских) движений (объединений);

3. «Общественная деятельность» – кандидаты из числа представителей и руководителей местных, региональных, межрегиональных общественных объединений, авторов и руководителей реализованных социальных проектов;

4. «Школьное и студенческое самоуправление» – кандидаты из числа лидеров и активистов ученического и студенческого самоуправления;

5. «Патриотическое воспитание» – из числа кандидатов, осуществляющих деятельность по воспитанию в молодежи гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации;

6. «Молодежные медиа» – кандидаты из числа представителей пресс-центров и пресс-служб образовательных организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, а также лидеры общественного мнения, блогеры, пресс-секретари, авторы новых медиа, контент-мейкеры и другие специалисты, у которых основная деятельность связана с молодежными медиа.

Один кандидат может выдвигаться только в одной номинации. Молодые люди, которым ранее присуждались областные премии в сфере молодежной политики в текущем и предыдущих годах, не могут быть выдвинуты на соискание премии в текущем году.

Прием документов для участия в муниципальном отборе кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики будет осуществляться с 19 по 26 сентября 2023 года, по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Комсомольская, д. 9, 2 этаж, кабинет №205, часы приема с 10:00 до 16:00 часов, (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 часов), телефоны для справок (35130) 2-31-86, 8 904 304 0203.

Итоги отбора кандидатов будут подведены на заседании конкурсной комиссии 29 сентября 2023 года.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/55684/