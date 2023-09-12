В Озерске состоялся фестиваль лидеров социальных и экологических проектов.

Организатором фестиваля под названием «Песочница. Фест» выступила Госкорпорация «Росатом». Цель форума – выявление наиболее значимых направлений развития в области социальной, экологической и волонтёрской повестки.

Форум городских лидеров проходил во Дворце творчества детей и молодёжи 13 сентября. На открытии мероприятия с приветственным словом выступил председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер:

– Поздравляю всех с серьезным и важным событием в общественной жизни Озерска - осенним форумом, который поддержан ГК «Росатом» и Фондом губернатора Челябинской области.

Культура социального проектирования общественных организаций и инициативных групп граждан Озерска находится на высоком уровне и продолжает развиваться. Благодаря семинарам, круглым столам, дистанционным курсам, организуемым в течение многих лет, озерские НКО и неравнодушные граждане приобрели достаточный опыт разработки и реализации проектов, чтобы активно позиционировать себя на федеральном и межрегиональном уровнях.

Осенний форум сегодня – это весомый вклад в городской диалог. Это хорошее время, когда верстаются планы в календарь мероприятий и планы на следующий финансовый год. Идеи, разработанные сегодня, имеют все шансы воплотиться в 2024 году. Желаю успешной работы!

В мероприятии приняли участие порядка семидесяти человек: представители администрации, сотрудники ФГУП «ПО «Маяк», представители общественных формирований, некоммерческих объединений, предприниматели, волонтеры, директора школ, члены Общественной и Общественной молодёжной палат.

Для участников фестиваля был проведён полезный и интересный блок «Выступление экспертов» в формате TED TALK: социальное предпринимательство, экология, поддержка гражданских инициатив фондами на разных уровнях.

Во второй части форума участники разделились на несколько команд по десять человек. Каждая команда должна была разработать два проекта, которые были представлены в финале мероприятии. Комиссия, в состав которой вошли представители градообразующего предприятия, заслушала защиту проектов.

Предложенные идеи направлены на то, чтобы сделать жизнь в округе интереснее, особенно для молодёжи. Проекты затрагивают сферы профориентационной работы, создания инклюзивной среды для детей с ОВЗ, благоустройства городских пространств, волонтерских инициатив, культуры и спорта для детей и молодёжи.

Организаторы мероприятия особо отметили, что Озерск пока является единственным городом, где в форуме активно участвовали общественники с ограниченными возможностями здоровья, представляющие объединения инвалидов.

Фото информационной службы ПО «Маяк».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55688/