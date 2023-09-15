В новом сезоне музыкальных вечеров в Озерске выступят выдающиеся исполнители.

Новый сезон музыкальных вечеров «Андрей Комаров приглашает» 2023/2024 будет открыт в Озерске 20 сентября. На сцене акустического филармонического зала Детской музыкальной школы №1 в исполнении блистательных музыкантов, заслуженного артиста России Александра Тростянского (скрипка) и лауреата международных конкурсов Евгения Нефедова (фортепиано), прозвучат шедевры русской симфонический классики.

Программа музыкальных вечеров, запущенная в 2021 году по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного гражданина Озерского городского округа Андрея Комарова, продолжает знакомить озерчан с творчеством исполнителей классической музыки мирового уровня.

В новом сезоне озерчан ждут концерты знаменитого пианиста, заслуженного артиста России Бориса Березовского (фортепиано), лауреата российских и международных конкурсов Юрия Фаворина (фортепиано), одного из лучших струнных квартетов мира – «Квартета имени Бородина». В декабре на сцене ДМШ № 1 юная гениальная пианистка Ева Геворгян даст концерт, приуроченный к ХХ детскому благотворительному фестивалю «Снежность».

В честь православных праздников – Покрова Пресвятой Богородицы, Рождества, Дня славянской письменности и культуры на сцене акустического филармонического зала выступят ведущие российские коллективы духовной музыки, в числе которых мужской ансамбль Собора Василия Блаженного "Дорос" и другие.

Справка

Музыкальные вечера «Андрей Комаров приглашает» проводятся по инициативе и при финансовой поддержке почетного гражданина Озерского городского округа, лауреата премии «Меценат года» имени С. Мамонтова Андрея Комарова. Программа направлена на знакомство жителей Озерска с творчеством исполнителей мирового уровня, а также на профессиональное развитие педагогов и воспитанников детских музыкальных школ. В концертах программы выступали такие знаменитые музыканты и коллективы, как народный артист России Денис Мацуев, народный артист России, лауреат Х Международного конкурса имени П. И. Чайковского Николай Луганский; заслуженный артист России Борис Березовский; лауреат международных конкурсов и обладатель престижных музыкальных премий Константин Емельянов; Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан, Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана и другие. Музыкальные вечера проходят на Урале, Дальнем Востоке и других регионах присутствия компании.

Первый музыкальный сезон в октябре 2021 года открыл лауреат международных конкурсов и обладатель престижных музыкальных премий, пианист Константин Емельянов, который исполнил концертную программу на новом рояле марки Steinway&Sons, выбранном специально для ДМШ №1 маэстро Денисом Мацуевым. В партнерстве с такими ведущими учреждениями культуры, как Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Челябинская, Свердловская филармонии и др. на сцене ДМШ №1 выступили звездные солисты и коллективы: виолончелист Александр Рамм, Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан, Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана, пианист-виртуоз Олег Аккуратов, Борис Березовский, органист Владимир Хомяков.