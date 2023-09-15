В центре внимания: донорская акция #ДавайВступай

17 сентября, во Всероссийский день бега, состоялось сразу два спортивных события – «Кросс нации» и «Забег атомных городов», которые собрали в парке культуры и отдыха более 750 любителей бега и спортивного образа жизни. Подробнее
Новый сезон музыкальных вечеров «Андрей Комаров приглашает» 2023/2024 будет открыт в Озерске 20 сентября. На сцене акустического филармонического зала Детской музыкальной школы №1 в исполнении блистательных музыкантов, заслуженного артиста России Александра Тростянского (скрипка) и лауреата международных конкурсов Евгения Нефедова (фортепиано), прозвучат шедевры русской симфонический классики. Подробнее
Проект, приуроченный к Дню работников атомной промышленности, был осуществлён в рамках программы «Территория культуры «Росатома» при поддержке ПО «Маяк» и администрации Озерского городского округа. Подробнее
Представители Общественного совета при УМВД еженедельно в качестве членов комиссии наблюдают за ходом проведения теоретического этапа экзамена на знание правил дорожного движения для лиц, лишенных права на управление транспортными средствами. Подробнее
Начало учебного года – самое время выбрать центр дополнительного образования для вашего ребенка, ведь школьное и дополнительное образование строятся в нашей стране как единая система и эффективны только тогда, когда они реализуются совместно. Сегодня создано более 1 млн новых мест дополнительного образования. Подробнее