На Южном Урале запретят выход на воду на сапборде без спасжилета.

В Челябинской области запретят выход на воду на плавсредстве без надетых индивидуальных средств спасения – для нарушителей в областном законе об административных правонарушениях пропишут штрафы до 2 тыс. рублей.

Согласно Правилам охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской области, лицам на водных объектах и пляжах запрещается находиться в воде на плавательном средстве без надетых индивидуальных средств спасения. Поэтому предлагается внести поправки в областной закон об административных правонарушениях и установить штраф для граждан в размере от 500 до 2 тыс. рублей за нахождение в воде на надувном матрасе, сапборде и виндсерфе без надетых спасательных жилетов, кругов, нагрудников.

Ожидается, что введение таких норм повысит уровень ответственности граждан за собственные жизнь и здоровье.

Нарушителей будут выявлять совместные патрули в составе должностных лиц органов местного самоуправления (которые на месте составят протокол о правонарушении) и сотрудников государственной инспекции по маломерным судам.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-zapretyat-vyhod-na-vodu-na-sapborde-bez-spaszhileta_168169.html