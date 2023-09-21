Летняя оздоровительная кампания в Озерске прошла организованно и эффективно.

21 сентября состоялось первое после летних каникул заседание Собрания депутатов округа. Народные избранники рассмотрели 36 вопросов, в том числе, о корректировке бюджета, ряд социальных и имущественных вопросов, информационно был заслушан доклад об итогах летней оздоровительной кампании.

В ходе корректировки бюджета на текущий период были увеличены бюджетные назначения, в том числе, по нескольким социально-значимым направлениям деятельности. В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе» 200 тысяч рублей направлены на приобретение физиотерапевтического оборудования (прибор магнитотерапии) для детей с различными патологиями и психоневрологическими заболеваниями, обучающимися в школе №37. Кроме того, депутаты приняли решение направить на содержание наружного освещения на территории Озерска (в ноябре) 546 тысяч рублей, на содержание фонтана и фонтанного комплекса в посёлке Новогорный – 140 тысяч рублей и почти 863 тысячи рублей на ремонт наружного освещения по адресу б. Гайдара, 24. Также, в рамках муниципальной программы «Оздоровление экологической обстановки на территории округа» на санитарную вырубку деревьев и кустарников в округе выделено более 2 млн 365 тысяч рублей.

Одним из первых был заслушан вопрос о проведении публичных слушаний о внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа в целях приведения его в соответствие с федеральным законодательством. Решением депутатского корпуса публичные слушания были назначены на 2 ноября (в 17:00 часов в актовом зале Собрания депутатов по адресу пр. Ленина, 30а).

В ходе сессии были также назначены собрания жителей округа по вопросам реализации инициативных проектов. Напомним, что в связи с изменением законодательства, заявки на инициативные проекты, которые граждане планируют на 2024 год, должны быть поданы в администрацию округа не позднее 1 ноября. До этого момента в поддержку инициативных проектов должны быть проведены собрания граждан. В Собрание депутатов заявились семь инициаторов проектов (пять юридических лиц и две инициативные группы), 21 сентября на сессии были назначены собрания в поддержку этих проектов.

На рабочем заседании также были заслушаны начальники ряда подразделений администрации: Управления капитального строительства и благоустройства, Управления жилищно-коммунального хозяйства и Управления экономики по внесению изменений в положение о видах муниципального контроля. Следует отметить, что в Озерском городском округе действуют шесть видов муниципального контроля: земельный, лесной, жилищный, в сфере благоустройства, дорожной деятельности, в сфере исполнения единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции или модернизации объектов теплоснабжения.

В Положения по этим видам контроля и были внесены изменения в части уточнения проведения профилактического визита, который в настоящее время может проводиться, в том числе, по предложению проверяемого лица.

Далее на сессии информационно был заслушан доклад исполняющего обязанности начальника управления образования Оксаны Втехиной об итогах летней оздоровительной кампании.

Важно отметить, что все озерские оздоровительные базы включены в реестр оздоровительных лагерей Челябинской области, паспортизированы, имеют паспорта антитеррористической безопасности. Перед началом лагерной кампании пляжи загородных оздоровительных лагерей были подготовлены и признаны пригодными для купания, проведены акарицидные обработки территорий.

Как подчеркнула Оксана Втехина, реализация путевок осуществлялась в электронном виде через ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг) и ПГС (платформа государственных сервисов). Проблем с ожиданием в очереди выявлено не было.

Структура учреждений, организующих летнее оздоровление в 2023 году, не изменилась: 14 детских оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей на базе 13 школ и ДЮСШ, 3 стационарных лагеря круглосуточного пребывания детей. В период с июня по август было организовано 11 смен (также, как и в 2022 году). Продолжительность смен в загородных лагерях в 2023 году составила 18 дней (в 2022 году – 14 дней). Также была увеличена наполняемость до ста процентов в смену.

Охвачено летним отдыхом в 2023 году 3575 детей (на 321 ребенка больше, чем в 2022 году – 3254 человек).

Второй год подряд реализуется включение в активный летний отдых детей, состоящих на профилактическом учете в ОПДН. Отдых детей из группы риска (34 человека) обеспечивался за счёт средств областного бюджета – путевка родителям предоставлялась бесплатно. В летних лагерях также отдохнули 544 ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Летнее оздоровление озерских детей также осуществлялось посредством использования малозатратных форм отдыха за пределами Озерского городского округа.

В июне состоялось три похода выходного дня для 120 человек (лицей №23 и лицей №39) и один сплав для 15 человек (школа №25).

На базе учебного центра МЧС России в посёлке Новогорный в августе приняли участие в учебных сборах 22 обучающихся-кадетов школы №25. Помимо городских и загородных лагерей, озерские школьники приняли участие в смене для одарённых детей городов присутствия Росатома в «Артеке» - четыре восьмиклассника школы №32. В тематической медиа-смене палаточного лагеря на озере Тургояк побывали 12 обучающихся школы №36.

Все три летних месяцев 2023 года обеспечивалось трудоустройство подростков. Работа предоставлялась в ДЭБЦ и на базе школ, временным трудом было обеспечено 79 ребят. В первую очередь были трудоустроены 46 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В завершение доклада Оксана Втехина отметила, что летняя оздоровительная кампания 2023 года прошла организованно и эффективно.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55763/