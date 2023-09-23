УКС в «Рябинушке»!

20 сентября в Озерске на сцене акустического филармонического зала Детской музыкальной школы №1 впервые выступили выдающиеся музыканты – заслуженный артист России Александр Тростянский (скрипка) и лауреат международных конкурсов Евгений Нефедов (фортепиано). Подробнее
21 сентября состоялось первое после летних каникул заседание Собрания депутатов округа. Народные избранники рассмотрели 36 вопросов, в том числе, о корректировке бюджета, ряд социальных и имущественных вопросов, информационно был заслушан доклад об итогах летней оздоровительной кампании. Подробнее
В Челябинской области запретят выход на воду на плавсредстве без надетых индивидуальных средств спасения – для нарушителей в областном законе об административных правонарушениях пропишут штрафы до 2 тыс. рублей. Подробнее
В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск обратилась жительница города, 2000 года рождения. Потерпевшая пояснила, что забронировала поездку в пригород через популярное приложение поиска попутчиков. Подробнее
Очередной жертвой телефонных мошенников стала 47-летняя жительница Озерска. Как рассказала потерпевшая полицейским, сначала ей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей кредитной организации, которая сообщила, что некий гражданин подал заявку на кредит от ее имени. Подробнее