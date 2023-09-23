УКС в «Рябинушке»!

Очередной жертвой телефонных мошенников стала 47-летняя жительница Озерска. Как рассказала потерпевшая полицейским, сначала ей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей кредитной организации, которая сообщила, что некий гражданин подал заявку на кредит от ее имени. Подробнее