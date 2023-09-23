Конники ДЭБЦ привезли в Озерск кубок главы Челябинска.

В минувшие выходные тренеры и воспитанники КСК «Мустанг», существующего при лаборатории коневодства Детского эколого-биологического центра, успешно выступили на масштабных региональных соревнованиях «Кубок главы города Челябинска по конному спорту»: в копилке озерчан – три медали и главный кубок.

На турнир съехались всадники со всей Челябинской области, а также представители соседних регтонов и Республики Казахстан. Конкуренция была очень высока.

В программу была включена выездка (высшая школа верховой езды): озерский тренер-педагог Новожилова Олёна и красавица Гранд Калипсо выполнили программу безупречно, и всего лишь какие-то десятые процента не позволили паре подняться на пьедестал.

В классических маршрутах по конкуру (преодоление препятствий), где стартовали почти 100 пар (всадник-лошадь), конники Озерска справились с поставленной задачей на отлично и заработали 2 медали: Стигней Дарья завоевала бронзу, а Покровская Ирина - серебро. Мордавец Татьяна и Молоткова Таисия преодолели маршруты безошибочно, но немного уступили по времени, заняв 4 и 5 места соответственно.

Главной интригой дня стала самая сложная и самая зрелищная программа "Конкур на мощность" (высота препятствий не ограничена, выигрывает та пара, которая сможет преодолеть самую сложную высоту) - здесь соревновались только опытные всадники. Два тренера-педагога ДЭБЦ Мордавец Татьяна и Покровская Ирина приняли участие в этой программе. Татьяна и её верный Гудини смогли преодолеть 150 см и почти вплотную приблизились к пьедесталу, став четвертыми. Ирина и Покер покорили 175 см, тем самым завоевав главный кубок турнира.

Поздравляем тренеров и спортсменов КСК «Мустанг» с отличным результатом!

Информация и фото ДЭБЦ.