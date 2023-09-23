Озёрск в лицах: «маяковская» династия Гончаровых.

В России заработал генератор детских имен. Если у будущих родителей иссякла фантазия, они могут ввести желаемые параметры, а искусственный интеллект подберет подходящие варианты. По мнению машинного разума, в Челябинской области мальчикам подходит имя Темир, а девочкам — Сора. Подробнее