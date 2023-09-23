Озёрск в лицах: «маяковская» династия Гончаровых.

На сайте наука.рф, посвященном Десятилетию науки и технологий, начал работу навигатор по научным специальностям. Благодаря этому сервису мечтающие о карьере ученого россияне могут найти информацию о существующих направлениях подготовки в 500 вузах страны. Подробнее
В России заработал генератор детских имен. Если у будущих родителей иссякла фантазия, они могут ввести желаемые параметры, а искусственный интеллект подберет подходящие варианты. По мнению машинного разума, в Челябинской области мальчикам подходит имя Темир, а девочкам — Сора. Подробнее
В минувшие выходные тренеры и воспитанники КСК «Мустанг», существующего при лаборатории коневодства Детского эколого-биологического центра, успешно выступили на масштабных региональных соревнованиях «Кубок главы города Челябинска по конному спорту»: в копилке озерчан – три медали и главный кубок. Подробнее
20 сентября в Озерске на сцене акустического филармонического зала Детской музыкальной школы №1 впервые выступили выдающиеся музыканты – заслуженный артист России Александр Тростянский (скрипка) и лауреат международных конкурсов Евгений Нефедов (фортепиано). Подробнее
Общий производственный стаж на «Маяке» семьи Ирины Гончаровой, начальника группы делопроизводства радиохимического завода, составляет порядка 240 лет. Три поколения этой династии связали свой трудовой путь с градообразующим предприятием.