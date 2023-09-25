Лось и косуля стали виновниками двух ДТП под Кыштымом.

Сообщается, что утром на 54 километре дороги Миасс – Карабаш – Кыштым 41-летний житель Екатеринбурга, управляя автомобилем Kia, совершил наезд на лося. Животное неожиданно выбежало из леса на проезжую часть.
Днем на 44 километре дороги Тюбук – Кыштым под колеса Nissan Almera выскочила косуля. Автомобилем управлял житель Кыштыма 1961 года рождения.
Водители не пострадали, машины получили механические повреждения, животные погибли.
https://dostup1.ru/accident/Los-i-kosulya-stali-vinovnikami-dvuh-DTP-pod-Kyshtymom_168347.html