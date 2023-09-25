Лось и косуля стали виновниками двух ДТП под Кыштымом.

Осенью природа засыпает, и многим людям тоже хочется впасть в спячку. Или, как минимум, немножко погрустить и пожалеть себя. Почему именно осенью настроение падает, а руки опускаются? Осенняя хандра: симптомы, отличия от депрессии и рабочие способы борьбы. Подробнее