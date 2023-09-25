В Озерске поблагодарили участников конкурса «Полицейский дядя Степа».

Сотрудники Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск совместно с Общественным советом при УМВД вручили грамоты и памятные подарки участникам конкурса «Полицейский дядя Степа».

Дети из группы №7 и №8 МБДОУ ДС № 27 совместно с воспитателями сделали поделки в различной технике, которые представили на конкурс.

Вручить грамоты и памятные подарки участникам конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа» пришли временно исполняющий обязанности начальника отдела по делам несовершеннолетних майор полиции Эльвира Губайдуллина, председатель Совета ветеранов УМВД майор милиции в отставке Сергей Серухин и член Общественного совета при УМВД Наталья Меркулова.

Полицейские и Общественный совет выразили благодарность всем ребятам за активное участие в конкурсе и пожелали юным талантам новых творческих достижений и успехов.