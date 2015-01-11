Школа фотографии: в новый сезон с новыми кадрами.

Госавтоинспекция Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск устанавливает обстоятельства дорожно – транспортного происшествия, произошедшего 15.09.2023 года в 8 часов 14 минут в городе Озерск на улице Ленинградская, у дома № 2. Подробнее
Протяженность сплавов по реке Ай планируют увеличить в два раза для более равномерного распределения турпотока и снижения антропогенной нагрузки. Кроме того, часть отдыхающих хотят перенаправить на другие реки региона или превратить в пеших туристов. Подробнее
Осенью природа засыпает, и многим людям тоже хочется впасть в спячку. Или, как минимум, немножко погрустить и пожалеть себя. Почему именно осенью настроение падает, а руки опускаются? Осенняя хандра: симптомы, отличия от депрессии и рабочие способы борьбы. Подробнее
Сообщается, что утром на 54 километре дороги Миасс – Карабаш – Кыштым 41-летний житель Екатеринбурга, управляя автомобилем Kia, совершил наезд на лося. Животное неожиданно выбежало из леса на проезжую часть. Подробнее
Временно исполняющий обязанности заместителя начальника Управления - начальника ОРЛС старший лейтенант полиции Сергей Комаров в рамках профориентационной работы встретился с учащимися МБОУ СОШ №32. Подробнее
5 октября по всей стране свой профессиональный праздник отмечают учителя. Роль педагога в жизни каждого ребенка неоценима. Ведь именно учитель не только закладывает фундамент необходимых для дальнейшего пути знаний, но и вкладывает в каждого ученика частицу свой души, вдохновляет и мотивирует на новые свершения, сообщает АНО «Национальные приоритеты». Подробнее