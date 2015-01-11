Школа фотографии: в новый сезон с новыми кадрами.

Протяженность сплавов по реке Ай планируют увеличить в два раза для более равномерного распределения турпотока и снижения антропогенной нагрузки. Кроме того, часть отдыхающих хотят перенаправить на другие реки региона или превратить в пеших туристов. Подробнее