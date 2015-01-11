ДТП на улице Ленинградская с участием несовершеннолетнего пешехода.

Госавтоинспекция Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск устанавливает обстоятельства дорожно – транспортного происшествия, произошедшего 15.09.2023 года в 8 часов 14 минут в городе Озерск на улице Ленинградская, у дома № 2. Водитель, управляя автомобилем Лада Гранта, допустил наезд на восьмилетнего мальчика. В результате дорожно – транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения.

Так как мальчик переходил проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, в его действиях усматривается нарушение п. 4.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, а именно «Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин».

В связи с началом нового учебного года Госавтоинспекция напоминает!

Уважаемые родители. Проговаривайте ежедневно своим детям о соблюдении правил дорожного движения. Помогите первоклассникам выбрать безопасный маршрут от дома в школу и обратно. Им необходимо адаптироваться!

Уважаемые водители, у детей начались занятия в школах. Движение пешеходов и водителей автомобилей увеличилось. Нужно быть более внимательными на дороге. Особенно при подъездах к пешеходным переходам, у школ и детских садов, а также других местах массового скопления детей! За летний период дети забыли о бдительности. Необходимо делать замечания и предупреждать их об опасности!