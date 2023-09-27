В округе продолжаются дорожные работы.

В этом году в Озерском городском округе было отремонтировано 27 протяжённых участков автомобильных дорог. Общая площадь обновлённого дорожного полотна составила более 80 тысяч квадратных метров.

Напомним, что дороги ремонтировались как в городе, так и в посёлках, работы стартовали уже в мае и проходили в два этапа. На первый этап округу из областного бюджета было выделено 45 млн рублей. Отремонтированы более 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна на пр. Ленина, на улицах: Космонавтов, Октябрьская, Мишенкова, Лермонтова, Кирова, Семенова, Монтажников, Матросова, несколько участков дорог в поселках: в Метлино было заменено асфальтовое покрытие на ул. Центральной, в Новогорном – на ул. Ленина.

На второй этап средства были выделены по областной программе «Дорожный рывок»: дополнительно более 37 млн рублей (с учётом экономии, полученной в ходе аукционных процедур).

В задание были включены участки автодорог: вдоль б. Гайдара, на ул. Матросова, включая проезд от ул. Дзержинского,35 до ул. Матросова, пр. К. Маркса, два участка на ул. Свердлова (от ул. Советской до ул. Строительной и от ул. Герцена до ул. Менделеева), ул. Набережная у сквера 40-летия Победы (от ул. Блюхера до ул. Советской), ул. Горная, пр. Победы (от ул. Советской до «кольца»), три участка на ул. Кыштымская (от ул. Дзержинского в сторону ДСК, перекрёсток с ул. Октябрьской), ул. Парковая, ул. Блюхера, ул. Архипова. Общая площадь восстановленной проезжей части составила около 41 тысячи квадратных метров.

– В этом году в округе восстановлено в два раза больше асфальтового покрытия, чем в прошлом. Все работы по ремонту картами будут завершены 30 октября, – отметил начальник Управления капитального строительства Дмитрий Куваев.

В рамках программы «Наш дом – наш двор – наш город» в Озерске также идёт ремонт тротуаров:

– Тротуары требовалось отремонтировать уже давно, жители округа неоднократно обращали внимание именно на эту проблему. В настоящее время появилась возможность, выделены средства, я прошу жителей немного потерпеть временные неудобства. Контракты с подрядными организациями заключены на два года, часть работ они успеют выполнить в этом году, но часть работ будет перенесена на следующий строительный сезон. В некоторых местах, где был обновлен асфальт, требуется выровнять уровень колодцев ливнёвой канализации, эти работы будут выполнены, – пояснил Дмитрий Куваев.

Важно отметить, что ремонт автомобильных дорог продолжится и в следующем году. В настоящее время Управлением капитального строительства совместно с депутатским корпусом, Управлением капитального строительства и благоустройства и комиссией по безопасности дорожного движения составляется список участков дорог, которые будет необходимо отремонтировать в 2024 году.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55804/