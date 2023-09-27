О временном прекращении работы двух светофорных объектов.

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа информирует жителей округа, что 29.09.2023 г. с 09:00 ч. до 18:00 ч. в связи с проведением ремонтных работ на ТП-14 будет прекращена подача электроэнергии на перекрестках: пр. Победы – ул. Менделеева и пр. Ленина – ул. Менделеева, в связи с чем работа светофорных объектов на данных перекрестках будет приостановлена.

Просьба к водителям и пешеходам обратить особое внимание на правила дорожного движения при пересечении данного перекрестка.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/55811/