Озёрск в лицах. Фотограф Евгений Гецев.

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа информирует жителей округа, что 29.09.2023 г. с 09:00 ч. до 18:00 ч. в связи с проведением ремонтных работ на ТП-14 будет прекращена подача электроэнергии на перекрестках. Подробнее
В преддверии Дня пожилого человека председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер посетил «Озерский Дом-интернат для пожилых людей и инвалидов», который в этом году отметил 30 лет со дня образования и реализовал три значительных проекта в рамках инициативного бюджетирования. Подробнее
В этом году в Озерском городском округе было отремонтировано 27 протяжённых участков автомобильных дорог. Общая площадь обновлённого дорожного полотна составила более 80 тысяч квадратных метров. Подробнее
Госавтоинспекция Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск устанавливает обстоятельства дорожно – транспортного происшествия, произошедшего 15.09.2023 года в 8 часов 14 минут в городе Озерск на улице Ленинградская, у дома № 2. Подробнее
Протяженность сплавов по реке Ай планируют увеличить в два раза для более равномерного распределения турпотока и снижения антропогенной нагрузки. Кроме того, часть отдыхающих хотят перенаправить на другие реки региона или превратить в пеших туристов. Подробнее
Осенью природа засыпает, и многим людям тоже хочется впасть в спячку. Или, как минимум, немножко погрустить и пожалеть себя. Почему именно осенью настроение падает, а руки опускаются? Осенняя хандра: симптомы, отличия от депрессии и рабочие способы борьбы. Подробнее