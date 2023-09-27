Озёрск в лицах. Фотограф Евгений Гецев.

В преддверии Дня пожилого человека председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер посетил «Озерский Дом-интернат для пожилых людей и инвалидов», который в этом году отметил 30 лет со дня образования и реализовал три значительных проекта в рамках инициативного бюджетирования. Подробнее