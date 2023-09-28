В муниципалитетах Челябинской области созданы призывные комиссии.

В Челябинской области образована призывная комиссия, которую возглавил губернатор Алексей Текслер – также призывные комиссии сформированы во всех муниципалитетах региона.

Документом постановляется создание комиссий и утверждение состава каждой из них в муниципальных округах, муниципальных районах и городских округах.

Осенний призыв 2023 года пройдет с 1 октября по 31 декабря включительно. Повестки получат жители региона 1996-2005 годов рождения, не пребывающие в запасе, не имеющие отсрочки (ее могут получить граждане, которые обучаются в вузе по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры; работают в IT-компании из государственного перечня и заблаговременно подали заявления; имеют двоих и более детей; являются единственными кормильцами в семье; имеют инвалидность и ряд других категорий).

На срочную службу не призывают мужчин с непогашенной судимостью, арестованных или тех, кто находится под следствием. Добавим, в 2023 году на службу в последний раз будут призывать молодых людей до 27 лет; с весны 2024 года призывной возраст повышен до 30 лет.

https://dostup1.ru/society/V-munitsipalitetah-Chelyabinskoy-oblasti-sozdany-prizyvnye-komissii_168445.html