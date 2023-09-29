Предстоящая зима в Челябинской области будет теплой.

Предстоящая зима в Челябинской области области начнется с холодов и завершится аномально теплой погодой. В целом зима 2023-2024 на Южном Урале будет теплее предыдущих. Предварительный прогноз сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции.

«В декабре на юге Сибири, Урала, Красноярского края, на Чукотке и в Камчатском крае температура будет ниже нормы. Январь получается совершенно невыразительным. Температура будет около нормы, но это не значит, что он будет именно таким. Он будет состоять из целого ряда очень холодной и очень теплой погоды, которая в результате и будет соответствовать норме»,

— рассказал Роман Вильфанд.

Февраль будет теплым практически во всех российских регионах, в том числе и в Челябинской области. Температуры ожидаются выше нормы.

«С вероятностью около 65% за шесть месяцев холодного полугодия температурный фон выше нормы ожидается в северных районах Европейской России, Уральского и Сибирского федеральных округов»,

— заключил Роман Вильфанд.

Напомним, по данным синоптиков Челябинского Гидрометеоцентра, средняя температура в декабре в регионе составляет минус 12 — 14 градусов. В этом году она ожидается ниже. Средняя температура января на Южном Урале — минус 15 — 17 градусов. При этом, по словам Романа Вильфанда, нас ждут и крепкие морозы, и оттепели. В феврале температура воздуха ожидается выше средней, то есть в Челябинской области она будет выше средних значений, равных 14 — 16 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали в Челябинске первый снегна 14 октября. При этом первая половина второго осеннего месяца будет теплой.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/predstoyashchaya-zima-v-chelyabinskoy-oblasti-budet-teploy/