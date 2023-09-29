ДТП на перекрёстке улиц Монтажников-Октябрьская.

Госавтоинспекция Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на перекрёстке улиц Монтажников-Октябрьская.

30 сентября 2023 года, в 8 часов 40 минут, на регулируемом перекрёстке улиц Октябрьская-Монтажников водитель 1951 года рождения при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю Ваз-2107, под управлением водителя 2003 года рождения, двигавшемуся в прямом направлении и совершил столкновение с ним.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия транспортные средства технически повреждены, водители получили телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь. Водитель «семерки» госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы КБ-71.

Госавтоинспекции напоминает! При управлении транспортным средством водитель должен быть внимательным и соблюдать требования дорожных знаков, разметки и сигналов светофора. Соблюдайте скоростной режим и выбирайте такую скорость движения, при которой будет обеспечен полный контроль при управлении автомобилем и которая позволит Вам вовремя остановиться для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.