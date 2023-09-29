Новые законы для россиян – изменения в октябре 2023 года.

Повышение пенсий и зарплат, новые штрафы за неявку в военкомат, изменения в правилах выдачи ипотеки и другие октябрьские нововведения - в данном материале:

ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТ, ПЕНСИЙ И ВЫПЛАТ

С 1 октября на 10,5% увеличатся оклады для сотрудников ОВД, полиции, Росгвардии таможни, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы и военнослужащих. Настолько же будут увеличены военные пенсии.

Также в рамках индексации с 1 октября на 5,5% увеличатся оклады сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими, в том числе комендантов, кассиров, экспедиторов, бухгалтеров, водителей, охранников.

На 3% будут проиндексированы зарплаты для работников РЖД и сотрудников учреждений, подконтрольных Дороге, в том числе в образовательных и медицинских организациях.

С октября в два раза увеличится фиксированная часть пенсий для пенсионеров, которым в сентябре 2023 года исполнилось 80 лет. Если за 80-летним пенсионером ухаживает трудоспособный неработающий родственник и уход официально оформлен через Соцфонд, пенсионеру полагается еще 1 200 рублей ежемесячно. В случае если у пенсионера в семье появились иждивенцы – доплата за каждого составит 2,5 тыс. рублей в месяц.

В Челябинской области в 1,5 раза вырастет единовременная выплата военнослужащим по контракту, которые участвуют в спецоперации, – с 1 октября она составит 75 тыс. рублей.

ВОЕННЫЙ ПРИЗЫВ

На территории России, в том числе в Челябинской области, стартовала осенняя призывная кампания. С 1 октября по 31 декабря 2023 года под ружье планируется поставить не менее 130 тыс. новобранцев – граждан, не пребывающих в запасе, в возрасте от 18 до 27 лет.

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В 10 раз – с 3 тыс. до 30 тыс. рублей – вырос штраф за неявку в военкомат по повестке. Кроме того, за неисполнение обязанности или неоказание помощи в информировании сотрудников о необходимости явки в военный комиссариат накажут работодателя: для должностных лиц размер штрафа составит 40-50 тыс., для юридических – 350-400 тыс. рублей.

ГРАЖДАНСТВО РФ

Сокращено число требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство. Это коснется, в частности, бывших соотечественников (граждан СССР и их детей, участвующих в соответствующей госпрограмме). Получить гражданство в упрощенном порядке смогут также иностранцы, заключившие контракт о прохождении военной службы в ВС РФ на срок не менее одного года.

Вырос список преступлений, за которые грозит прекращение приобретенного гражданства. Среди них – дезертирство, дискредитация ВС РФ и призывы к экстремизму.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Становится обязательной двухфакторная аутентификация на Госуслугах. Если такой способ входа на портал у гражданина еще не настроен, то при входе в приложение с 1 октября система автоматически станет предлагать подтверждение входа с помощью SMS-сообщения. Поменять настройки можно в личном кабинете на платформе. В случае если у пользователя утерян доступ к номеру телефона, который был изначально привязан к аккаунту, поменять эти данные можно при личном визите в МФЦ.

Кроме того, пользователи Госуслуг теперь могут проверить подлинность товара, узнать производителя, а также получить информацию о его весе или объеме, отсканировав специальный код.

БАНКИ

Все банки страны при обработке внутренних переводов переходят на отечественное ПО и иные сервисы. SWIFT остается легальным только для международных операций.

Вступают в силу новые правила выдачи ипотеки: при одобрении кредитов на жилье с низким первоначальным взносом банки будут обязаны применять более высокие надбавки. Это должно привести к тому, чтобы банкам было невыгодно выдавать ипотеку с низким первоначальным взносом. То же правило будет применяться к закредитованным заемщикам средств. По мнению регулятора, это помешает созданию ипотечного пузыря на рынке недвижимости и в перспективе поможет снизить цены на жилье из-за сокращения спроса. Ознакомиться с размерами повышающих коэффициентов и правилами их применения можно на сайте ЦБ РФ.

Меняются минимальные требования регулятора к страховым полисам банковских карт: теперь по условиям страховки держатель будет защищен не только в случае порчи или утери карты, но и от мошеннических списаний средств.

В договоре кредитования теперь должна указываться полная стоимость страховых услуг и страховой премии. Это позволит гражданам получить полную информацию о стоимости и принять обоснованное решение при выборе страховщика.

РОСТ НАЛОГА НА ГАМБУРГЕРЫ

С 1 октября 2023 года налог с продажи сэндвичей, гамбургеров и чизбургеров по решению ФНС составит 20% вместо прежних 10-ти. Специалисты ждут подорожания фастфуда.

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-rossiyan--izmeneniya-v-oktyabre-2023-goda_168526.html