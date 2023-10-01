С начала 2023-го года телефонные мошенники украли у южноуральцев 1,6 млрд.рублей.

Каждое шестое преступление в Челябинской области – телефонное мошенничество – ущерб от дистанционных хищений денежных средств с начала года превысил 1,6 млрд рублей.

При этом весь прошлый год стоил обманутым южноуральцам в 1,3 млрд, а пять лет назад ущерб от телефонных мошенников составил 176 млн за год.

При этом, по статистике правоохранителей, 92% потерпевших были осведомлены из СМИ или профилактических бесед, проводимых сотрудниками полиции, о таких преступлениях, тем не менее они поддаются панике в ходе психологического давления злоумышленников и либо переводят деньги на «безопасные счета», либо «помогают силовикам ловить настоящих мошенников». Возраст потерпевших колеблется от 20 до 90 лет

Так, жительницам Миасса, Озерска и Усть-Катава позвонили работники «центрального банка» и предупредили о якобы попытках хищения денег и несанкционированных заявлениях на получение кредитов. Спасением, по словам звонивших, могли стать только «встречные кредиты» и немедленные переводы всех – своих и заемных – средств на «безопасные счета». В результате испуганная озерчанка 1949 года рождения перевела более 1 млн, троичанка 1986 года рождения – 719 тыс., а жительница Усть-Катава 1952 года рождения – 490 тыс. рублей.

Жителям Брединского и Верхнеуральского районов, а также Магнитогорска звонили «сотрудники правоохранительных органов» и, используя разные приемы – от запугивания участием в финансировании в противоправной деятельности до предложения участвовать в поимке «настоящих мошенников» – вынудили перевести 1 млн, 525 и 285 тыс. рублей соответственно.

Полицейские призывают граждан при любых звонках и сообщениях от незнакомцев, касающихся ваших счетов, денежных средств или имущества, немедленно прекращать разговор.

https://dostup1.ru/society/S-nachala-2023-goda-telefonnye-moshenniki-ukrali-u-yuzhnouraltsev-16-mlrd_168543.html