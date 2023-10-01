На Южном Урале проходит Большая учительская неделя.

Большая учительская неделя – ключевое событие Года педагога и наставника, объявленного Президентом Российской Федерации. Ее мероприятия пройдут со 2 по 8 октября и охватят все регионы страны, сообщает пресс-служба минобрнауки Челябинской области.

В эти дни будут подведены итоги ключевых всероссийских профессиональных конкурсов среди сотрудников системы образования. В новом формате состоится Форум классных руководителей в Москве, а также пройдут пленарное заседание в рамках Съезда учителей сельских школ и собрание студентов – лидеров общественного мнения педагогических вузов. Педагоги Челябинской области примут активное участие как во Всероссийских, так и в региональных мероприятиях большой учительской недели.

Старт Большой учительской недели будет дан в День среднего профессионального образования, 2 октября, в Туле, где состоятся церемония награждения и подведение итогов Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года». В конкурсе принимает участие представитель Челябинской области - Соболева Наталья, преподаватель «Первомайского техникума промышленности строительных материалов».

В ходе недели в московском метро состоится торжественный запуск поезда «Учитель – главная профессия на Земле», пройдут встреча победителей и призеров всероссийских профессиональных конкурсов с лучшими учащимися педагогических классов, а также пленарное заседание для участников объединения «Сила – в знании!».

60 педагогов из Челябинской области примут участие в Форуме классных руководителей, который также пройдет в Москве с 3 по 7 октября.

Традиционно в День учителя, 5 октября, в Государственном Кремлевском дворце состоятся праздничный концерт и торжественное награждение победителей профессиональных педагогических конкурсов 2023 года: учитель года России получит «Большого хрустального пеликана», директору года России вручат «Хрустальный кристалл», а воспитателю года России – «Хрустальную жемчужину». Также вручат награды победителям конкурсов «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России», «Мастер года», «Сердце отдаю детям», «Первый учитель».

Напомним, что в конкурсе «Первый учитель» принимает участие учитель начальных классов школы №10 Златоуста Челябинской области Елена Другова.

В профессиональных состязаниях среди педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» победителем в номинации «Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности» стала педагог Дома детской культуры «Ровесник» Челябинска Оксана Жирякова.

В Челябинской области Большая учительская неделя также стартует с Дня СПО. В рамках праздника 3 октября состоится интеллектуальный квиз для студентов профессиональных образовательных организаций. Впервые подобная игра состоялась в прошлом году, когда был учрежден День СПО. Напомним, что квиз — это интеллектуальная командная игра. В ней принимают участие команды в составе 4-5 обучающихся профессиональных образовательных организаций. Игра будет состоять из семи разноплановых туров. Среди возможных форматов туров – угадать, что изображено на картинках, выбрать правильный ответ из нескольких вариантов, вопросы на логическое мышление. Также в обязательном порядке будут мультимедийные задания, в частности музыкальные. Участникам нужно будет прослушать аудиозапись и угадать человека, фильм или же просто название произведения или его автора. Победившей становится команда, которая набрала наибольшее количество баллов по итогам всей игры.

В день учителя, 5 октября, в резиденции губернатора будут вручены премии главы региона работникам системы образования Челябинской области. За педагогическое мастерство и высокие результаты профессиональной деятельности премией будут удостоены 50 лучших работников образования.

Также в рамках церемонии десять педагогов будут награждены благодарственными письмами губернатора Челябинской области. Это финалисты областного конкурса «Лидер в образовании». На протяжении нескольких месяцев руководители образовательных организаций боролись за звание победителя. Цель конкурса — выявить лидеров, которые умеют ориентироваться в меняющейся социальной, экономической обстановке и принимать правильные и эффективные решения в вверенной ему системе образования.

6 октября в большом зале заседаний Законодательного собрания Челябинской области состоится вручение премий работникам системы образования. Это ежегодная церемония стала традицией. Данные поощрения учреждены законодательным органом области и вручаются с 2003 года.

Справочно

В системе образования Челябинской области в настоящее время трудятся почти 120 тысяч человек, 60 тысяч из них — это педагоги: учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, преподаватели колледжей и вузов, руководители образовательных организаций.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/55841/