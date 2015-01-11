Три трассы Челябинской области оборудовали светодиодным освещением.

В Челябинской области стало светлее сразу на трех федеральных дорогах: более 11 километров современного электроосвещения провели на 14 участках трасс. Как сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Урал», это сделает поездки более комфортными и, что важно, безопасными.

Новые фонари установили на семи участках трассы М-5 на подъезде к Екатеринбургу, на пяти участках — на трассе А-310 Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном, на двух — на автодороге Р-254 «Иртыш» на территории Челябинской области.

«Интенсивность движения по „президентской“ дороге между Челябинском и Екатеринбургом на ряде участков превысила 30 тысяч автомобилей ежедневно, это „обязывает“ трассу быть светлой в любое время суток для снижения аварийности. Теперь проезд от Челябинска до соседа-миллионника стал безопаснее благодаря сплошному современному светодиодному электроосвещению вплоть до объездной дороги»,

— рассказали в управлении.

Кроме того, фонари установили и на примыкающих к трассе второстепенных дорогах, съезды с которых нередко приводили к ДТП.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/tri-trassy-chelyabinskoy-oblasti-oborudovali-svetodiodnym-osveshcheniem/