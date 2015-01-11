Уважаемые жители округа!

Традиционные ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции в этом году состоятся 07 и 14 октября на территории рынка по адресу: г. Озерск, ул. Челябинская, 42 (Каслинское КПП) с 08:00 до 15:00 час.

Будет организована продажа сельскохозяйственной, овощной продукции, мясные и рыбные деликатесы, восточные сладости, медовая продукция Озерских и Челябинских пчеловодов, а также широкий ассортимент монгольского трикотажа и другой продукции для осенне-зимнего периода.

Ждем всех на ярмарки!

Информация Управления экономики.