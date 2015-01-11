4-го октября планируется проверка электросирен.

Вниманию жителей округа!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
04 октября 2023 года планируется комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Челябинской области с передачей сигнала «Внимание всем!» и запуском всех электросирен и громкоговорителей.
Запуск электросирен планируется в 10 часов 35 минут и 11 часов 20 минут по местному времени. Продолжительность сигнала до 5 минут.