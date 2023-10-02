Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 04.10.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня среда, 4 октября 2023 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была: +10 ° С

• атмосферное давление 742 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 96 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП, (без пострадавших)

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения. Адреса. Время отключения.

1 В сетях холодного водоснабжения:

Семенова 13, Матросова 16, Дзержинского 36, пос.Метлино с 9 до окончания работ

Гайдара 21-1п с 9 до 13 часов

Луначарского 23-3п, Дзержинского 43 с 9 до 14 часов

2 В сетях электро-снабжения плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Семенова 13, Матросова 16, Дзержинского 36, , Победа 44,46,

Студенческая 14,18,20,22,24,26, пос.Метлино с 9 до окончания работ

Музрукова 40 с 9 до 12 часов

Дзержинского 53-4п, Гайдара 9-2п,

Гайдара 21-1п с 9 до 13 часов

Луначарского 23-3п, Дзержинского 43 с 9 до 14 часов

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

04 октября 2023 года планируется комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Челябинской области с передачей сигнала «Внимание всем!» и запуском всех электросирен и громкоговорителей.

Запуск электросирен планируется в 10 часов 35 минут и 11 часов 20 минут по местному времени. Продолжительность сигнала до 5 минут.

Вниманию автомобилистов!

В связи с проведением работ по укладке асфальта в период с 5 октября по 7 октября 2023г. будет перекрыто движение автомобильной дороги по ул.Парковая. Убедительная просьба к водителям автотранспортных средств освободить ремонтируемые участки от легкового транспорта.

Уважаемые озерчане

Традиционные ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции в этом году состоятся 07 и 14 октября на территории рынка по адресу: г. Озерск, ул. Челябинская, 42 (Каслинское КПП) с 08:00 до 15:00 час.

Будет организована продажа сельскохозяйственной, овощной продукции, мясные и рыбные деликатесы, восточные сладости, медовая продукция Озерских и Челябинских пчеловодов, а также широкий ассортимент монгольского трикотажа и другой продукции для осенне-зимнего периода. Ждем всех на ярмарки!».

1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,13

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,10

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.

Гидрологическая обстановка: В норме.

В ближайшие сутки на реках ожидается понижение уровней воды.

Лесопожарная обстановка:

За истекшие сутки на территории Озерского городского округа лесных пожаров не зарегистрировано.

Действующих лесных пожаров нет.

За истекшие сутки для тушения лесных пожаров подразделения МЧС не привлекались.

4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 04 октября 2023 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, местами небольшие дожди, ночью в горах до умеренных. Ветер юго-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью плюс 6-11°, при прояснении до плюс 3°, днём плюс 14-19°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: В ближайшие сутки на реках области сохранится неустойчивый водный режим.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 4-6 октября в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 1-3 новых очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 1-4 классы пожарной опасности.

2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5.

4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше

15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 1-2 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 92 обращения.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/55868/