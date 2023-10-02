Озёрск творческий: в театре кукол «Золотой петушок» открылся 72 сезон.

Управление капитального строительства Озерского городского округа доводит до сведения жителей округа, что в связи с проведением работ по укладке асфальта с 5 октября по 7 октября 2023 г., включительно, будет перекрыто движение по автомобильной дороге на ул. Парковая. Подробнее