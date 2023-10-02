Озёрск творческий: в театре кукол «Золотой петушок» открылся 72 сезон.

Традиционные ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции в этом году состоятся 07 и 14 октября на территории рынка по адресу: г. Озерск, ул. Челябинская, 42 (Каслинское КПП) с 08:00 до 15:00 час. Подробнее
В Челябинской области стало светлее сразу на трех федеральных дорогах: более 11 километров современного электроосвещения провели на 14 участках трасс. Как сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Урал», это сделает поездки более комфортными и, что важно, безопасными. Подробнее
Управление капитального строительства Озерского городского округа доводит до сведения жителей округа, что в связи с проведением работ по укладке асфальта с 5 октября по 7 октября 2023 г., включительно, будет перекрыто движение по автомобильной дороге на ул. Парковая. Подробнее
Большая учительская неделя – ключевое событие Года педагога и наставника, объявленного Президентом Российской Федерации. Ее мероприятия пройдут со 2 по 8 октября и охватят все регионы страны, сообщает пресс-служба минобрнауки Челябинской области. Подробнее