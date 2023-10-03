В Озерске социальный контракт стал успешным стартом для бизнеса.

За время действия механизма социального контракта, в том числе для нового бизнеса – ИП и самозанятых, 117 жителей атомграда смогли открыть своё дело, получили стабильный хороший заработок, значительно улучшили качество жизни семьи.

Предоставление государственной социальной помощи в виде социального контракта для начинающих предпринимателей в рамках Федерального закона «О государственной социальной помощи» предусмотрено с 2021 года.

За три года такая мера поддержки стала очень востребованной в Озерском городском округе. О том, что она является эффективным инструментом для развития небольшого локального бизнеса говорят цифры статистики, которые неуклонно растут. За девять месяцев этого года социальный контракт на организацию самозанятости в Озерске заключили 48 человек на общую сумму 16 млн 827 тысяч рублей (в 2021 году – 21 человек на общую сумму 5 млн 230 тысяч рублей, в 2022 году – 48 человек на сумму более 12 млн 872 тысяч рублей).

Направления деятельности граждане выбирают разные: строительство, ремонт, сфера красоты, организация доставки товаров, спортивные секции, изготовление мебели, реабилитация детей – инвалидов, пчеловодство, услуги видеосъемки и многое другое.

Напомним, что на организацию самозанятости или ИП выделяется 350 тысяч рублей. Соцконтракт заключается сроком на один год. Мероприятия программы социальной адаптации необходимо выполнить в полном объеме, тогда соцконтракт считается выполненным. В дальнейшем, гражданин должен подтверждать стабильный заработок в течение следующего года после окончания срока действия соцконтракта. По истечение этого периода, при условии соблюдения всех других условий, гражданин может заключить новый соцконтракт.

По вопросу заключения социального контракта необходимо обращаться в Управление социальной защиты населения администрации округа по адресу: г. Озерск, ул. Космонавтов, д. 20, кабинет №131, телефон 8(35130)5-91-32, приемные дни: понедельник, четверг с 8:30 до 17:30 (перерыв с 13:00 до 14:00).

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55903/