В Озерске чествовали педагогов и воспитателей.

5 октября во Дворце творчества детей и молодёжи состоялась торжественная церемония награждения в честь Дня дошкольного работника и международного Дня учителя.

В начале вечера со сцены прозвучали слова о том, что Указом президента РФ 2023 год объявлен годом педагога и наставника, что еще раз подтверждает значимость для общества гуманистической миссии, которая лежит в основе профессии учителя.

Открыл вечер глава Озерского городского округа Евгений Щербаков:

– Сегодня знаменательный и важный день для нашей страны и для нашего округа – День учителя. Общаясь с людьми, я всегда отмечаю, что когда заходит разговор о школе, каждый человек, независимо от его рода деятельности, будь то бизнесмен, руководитель, рабочий, все всегда с уважением и теплотой вспоминают своего первого учителя, его образ в памяти не меркнет даже спустя десятилетия. И я, в том числе, хорошо помню своих учителей, которые меня учили, вели меня по жизни.

Поздравляю вас с Днём учителя, выражаю вам благодарность от себя лично и от всех жителей округа. Именно от вас во многом зависит будущее нашей страны и Озерска. Желаю вам самое главное здоровья, счастья, успехов, профессионального роста, низкий вам поклон и большое спасибо за ваш труд!

За высокие профессиональные качества, инициативу, активную жизненную позицию и в связи с профессиональными праздниками Евгений Щербаков вручил целой плеяде работников сферы образования почетные грамоты главы Озерского городского округа.

В ходе торжественного мероприятия ведущая вечера напомнила собравшимся, что в год педагога и наставника Министерство просвещения Российской Федерации запустило масштабный проект «Педагогические династии России». Важно подчеркнуть, что с озерским образованием связано 35 педагогических династий, которые насчитывают 149 педагогов. Общий профессиональный стаж самой большой из них – 358 лет, а количество представителей составляет 14 человек.

Далее торжественную церемонию награждения продолжил председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер. Обращаясь к педагогическому сообществу, он поблагодарил наставников за знания, мудрость и опыт, которыми они щедро делятся с учениками, вспомнил об истории становления системы озерского образования:

– 69 лет назад в 1954 году в городе был образован отдел по народному образованию, в нем начинали работать всего шесть человек. За прошедшие почти семь десятилетий педагогический коллектив Озерска вырос в несколько раз, объединяя ярких и интересных людей, всегда оставаясь примером преданности делу и профессии.

Мы всегда будем чтить славные традиции нашего педагогического сообщества. Спасибо вам за вашу самоотверженность, терпение, любовь к ученикам. От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, долгих лет, семейного благополучия, мирного неба! Спасибо вам, с праздником!

От лица всего депутатского корпуса Сергей Гергенрейдер вручил почётные грамоты Собрания депутатов за значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса, личный вклад в создание благоприятных условий для развития творческих способностей обучающихся, высокие профессиональные достижения.

В этот день своих коллег также поздравила исполняющая обязанности начальника Управления образования администрации округа Оксана Втехина:

– Если задать вопрос о том, какая профессия самая важная, каждый ответить по-своему. Но, я думаю, что каждый согласится, что самая необходимая профессия – это педагог, без которого не будет других профессий – ни строителей, ни врачей, ни военных.

У вас работа очень сложная, она требует настолько много душевных сил, которые нельзя ничем измерить. Но, вопреки всему, вы выполняете свою работу добросовестно, всегда идёте вперёд.

Оксана Втехина вручила ведомственные награды: нагрудные знаки в связи с присвоением звания «Почётный работник сферы образования Российской Федерации», почетные грамоты Министерства просвещения Российской Федерации, нагрудные знаки «За верность профессии».

– Как сказал Роберт Рождественский: «Вы знаете, мне по-прежнему верится, что, если останется жить Земля, главным достоинством человечества станут когда-нибудь учителя!». Пусть лучшие времена настанут для вас уже сегодня, пусть ваш труд будет оценён всеми и по достоинству: детьми, родителями, коллегами, руководителями. Здоровья вам и терпения, счастья и удачи, с праздником, – подчеркнула в завершении вечера Оксана Втехина.

Справочно:

Во Дворце творчества детей и молодежи начала работу фотовыставка благотворительного проекта «Педагогические династии Озерска». Выставка состоялась благодаря кропотливой работе педагогов дворца, станции юных техников и поддержке ФГУП «ПО «Маяк». С онлайн-версией проекта можно познакомиться в группе дворца ВКонтакте.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55917/