Озёрск музыкальный. Концерт, посвящённый Международному Дню Музыки в ДК «Маяк».

В хоккейном клубе «Трактор» объяснили свое решение отправить в отставку главного тренера команды Анвара Гатиятулина. Гендиректор Иван Савин считает, что специалист не смог раскрыть потенциал команды, а игра «Трактора» стала продолжением неудачного его выступления в сезоне-2022/2023, цитирует Ивана Савина ТАСС. Подробнее
У челябинцев появилась возможность записать ребенка в кружок или секцию не выходя из дома. Официальные страницы школ и детских садов в соцсети «ВКонтакте» размещают мини-приложение, через которое и можно записать ребенка. Подробнее
Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова дала старт акции «Снеговики-Добряки». Она проходит на Южном Урале уже много лет. Ее участники — компании и частные лица — дарят заветные подарки детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, — исполняют мечты детей. Подробнее
За время действия механизма социального контракта, в том числе для нового бизнеса – ИП и самозанятых, 117 жителей атомграда смогли открыть своё дело, получили стабильный хороший заработок, значительно улучшили качество жизни семьи. Подробнее