Озёрск музыкальный. Концерт, посвящённый Международному Дню Музыки в ДК «Маяк».

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова дала старт акции «Снеговики-Добряки». Она проходит на Южном Урале уже много лет. Ее участники — компании и частные лица — дарят заветные подарки детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, — исполняют мечты детей. Подробнее