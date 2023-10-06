В Озерске пройдёт акция «Мы вместе», посвященная Международному дню белой трости.

В Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратился местный житель, которого обманули при продаже морозильной камеры. Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что соответствующее объявление он разместил на сайте бесплатных объявлений. Подробнее
В Сочи в образовательном центре «Сириус» завершился Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль для людей с инвалидностью. За победу в соревнованиях боролись 400 спортсменов из 53 регионов. Подробнее
Муниципалитеты Южного Урала объявили конкурс инициативных проектов по благоустройству на будущий год. Некоторые территории готовятся направить на улучшение общественных пространств значительно больше средств, чем потратили в этом сезоне. Подробнее
«Ночью 9 октября на территории Челябинской области ожидаются дожди, в горах – с мокрым снегом, на крайнем западе – до сильных, порывы ветра до 17-22 метров в секунду», – предупреждает ЕДДС-112. Подробнее
В хоккейном клубе «Трактор» объяснили свое решение отправить в отставку главного тренера команды Анвара Гатиятулина. Гендиректор Иван Савин считает, что специалист не смог раскрыть потенциал команды, а игра «Трактора» стала продолжением неудачного его выступления в сезоне-2022/2023, цитирует Ивана Савина ТАСС. Подробнее
У челябинцев появилась возможность записать ребенка в кружок или секцию не выходя из дома. Официальные страницы школ и детских садов в соцсети «ВКонтакте» размещают мини-приложение, через которое и можно записать ребенка. Подробнее