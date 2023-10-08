На Южном Урале родителей просят не звонить учителям после семи часов вечера.

Минобр Челябинской области рекомендует школам принимать локальные акты, в которых сказано, что родители могут общаться с учителем лишь до семи часов вечера. Информацию об этом сообщила и. о. министра образования региона Елена Коузова.

Ограничения продиктованы заботой о педагогах. Благодаря интернету учитель остается доступным круглые сутки. Иногда этим злоупотребляют родители. Позвонить или написать педагогу иногда могут и в девять, и в десять вечера.

«Мы советуем школам принимать локальные акты, в которых сказано, что работа с родителями в родительских чатах может быть только до 19 часов»,

— говорит и. о. министра образования Челябинской области Елена Коузова.

Таким образом чиновники стараются подчеркнуть, что учитель тоже имеет право на отдых.

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