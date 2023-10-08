В центре внимания: дороги, «Новые созидатели», «Наш дом — наш двор — наш город».

9 октября специалисты администрации на встрече с представителями СМИ рассказали, как проходит голосование за участников проекта «Новые созидатели», на каком этапе реализация в Озерском городском округе программы «Наш дом – наш двор – наш город» и сколько километров дорожного полотна было отремонтировано за строительный сезон.
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