Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 10.10.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня вторник, 10 октября 2023 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была: +3° С

• атмосферное давление 730 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 77 %

• ветер юго-западный 1м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП, (без пострадавших)

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения. Адреса. Время отключения.

1 В сетях холодного водоснабжения: К.Маркса 5, Семенова 13-1п с 9 до окончания

2 В сетях электро-снабжения плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления: Семенова 8-2п с 9 до окончания

Семенова 15 с 9 до 12 часов

Уважаемые озерчане!

Традиционная ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции состоится 14 октября на территории рынка по адресу: г. Озерск, ул. Челябинская, 42 (за Каслинским КПП) с 08 до 15 часов.

Будет организована продажа овощной продукции, мясных и рыбных деликатесов, восточных сладостей, медовой продукции озерских и челябинских пчеловодов, а также представлен широкий ассортимент монгольского трикотажа и других товаров для осенне-зимнего периода.

1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,13

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,10

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.

Гидрологическая обстановка: В норме.

В ближайшие сутки на реках ожидается понижение уровней воды.

Лесопожарная обстановка:

За истекшие сутки на территории Озерского городского округа лесных пожаров не зарегистрировано.

Действующих лесных пожаров нет.

За истекшие сутки для тушения лесных пожаров подразделения МЧС не привлекались.

4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 10 октября 2023 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью на крайнем юге до умеренных. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, днём отдельные порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от 0° до плюс 5°, днём плюс 4-9°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: В ближайшие сутки на реках области сохранится неустойчивый водный режим.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 9 октября в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 1-3 новых очагов лесных пожаров, увеличение площади природных пожаров до крупных при сильном ветре. На территории области будут действовать 1-4 классы пожарной опасности.

2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3. ДТП: в результате потери курсовой устойчивости при сильном боковом ветре, снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5.

4. ЖКХ: Прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при налипании мокрого снега на проводах и падением веток на провода при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 1-2 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

7. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий) на территории Челябинского городского округа.

8. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 78 обращений.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/55941/