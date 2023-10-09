На проспекте Ленина отремонтировано более половины дворов.

В рамках программы «Наш дом – наш двор – наш город» выполнено обновление асфальтового покрытия во дворах порядка 40 домов, а также полностью срезан старый асфальт на запланированных для ремонта участках.

По информации специалистов МУ «Соцсфера» на дворовых территориях, где асфальтирование выполнено, осталось завершить некоторые виды работ – нарастить горловины колодцев, выполнить обратную засыпку грунта в местах установки бортовых камней. Эти работы будут выполнены позже, в полном объеме. Пока позволяют погодные условия подрядная организация стремиться направить все свои ресурсы непосредственно на выполнение асфальтобетонных работ, а также на подготовку площадей под асфальтирование.

В конце прошлой недели депутат Собрания депутатов Егор Романов проехал по дворам, которые были отремонтированы на округе №6 (дворовые территории домов №79, 80, 81, 82, 83, 84). Он высоко оценил работу дорожных служб ФГУП «ПО «Маяк»:

– На этом округе уже отремонтированы почти семь дворов – произведено асфальтирование. Люди знают своё дело и стараются сделать самое основное, самое значимое, чтобы покрытие было максимально качественным, насколько это возможно. Все небольшие доработки: колодцы, небольшие ямы будут доводиться позже. Специалисты МУ «Соцсфера» выезжают на объекты ежедневно, постоянно курируют все работы, также и коллеги депутаты, мы выезжаем, смотрим, но стараемся не мешать профессионалам.

Жители дома №80 также выразили благодарность за качество произведённых работ, за обновление дорожного покрытия, особенно, на дворовом проезде.

Елена, жительница дома №80 на пр. Ленина:

– Раньше проезд во двор с улицы Менделеева был сильно разбит. Я живу в этом доме с 2005 года, эти ямы были уже с того времени. Сейчас всю эту территорию заасфальтировали, все прекрасно. В целом в нашем дворе сделали очень много: участок вдоль дома, участок, который ведёт к детскому саду, небольшой тротуарчик между домами №80 и №82, который выходит на проспект Ленина. Всё, о чём мы просили, всё было учтено.

Егор Романов отметил, что программа «Наш дом – наш двор – наш город» очень важная. Депутаты внесли свой вклад в то, чтобы она состоялась, на протяжении многих лет поднимали вопрос по ремонту дворов, акцентируя внимание на том, что ремонт дворов – это первоочередная насущная задача.

В настоящее время жители домов на проспекте Ленина сами убедились в том, что выполнить ремонт заездов во дворы за такой короткий срок было совсем непросто. Некоторые заезды относятся к категории тротуаров – это места общего пользования, а дворовые территории – это собственность жителей домов. Поэтому в некоторых случаях, без собрания собственников, без их активности было не обойтись.

– Хочу поблагодарить губернатора Челябинской области и его команду, которые откликнулись и способствовали тому, чтобы средства округу были выделены. Огромная работа была проведена главой округа и администрацией, в частности, правовым отделом, профильными подразделениями. Низкий поклон руководству ФГУП «ПО «Маяк», его дорожным службам, которые ведут работы в сжатые сроки в очень сложном режиме. Работа картами предполагает перемещение техники, кроме того, надо, чтобы был убран личный автотранспорт с дворовых территорий, надо постараться в ходе проведения работ не мешать движению транспорта. Работа архисложная, но она делается, она двигается, она нужна всем жителям округа, – подчеркнул депутат.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55944/