На трассах Челябинской области станет больше знаков «Дикие животные».

На федеральных трассах, проходящих по территории Челябинской области, установят дополнительные знаки «Дикие животные». Решение приняли после анализа ДТП в регионе: аварий с участием животных в этом году особенно много, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

25 сентября в области произошло очередное смертельное ДТП. Автомобиль врезался в вышедшего на дорогу лося. После этого на комиссии по безопасности дорожного движения приняли решение об установке дополнительных знаков. Эксперты выяснили, где ориентировочные места, в которых животные пересекают трассы. Таких точек нашлось почти сорок.

«Наиболее опасные из них — в горнозаводской зоне, где чаще всего случаются ДТП с человеческими жертвами»,

— отметили в Упрдор «Южный Урал».

В Упрдор ожидают, что решение снизит аварийность и повысит безопасность на дорогах.

Напомним, на прошлой неделе житель Челябинской области погиб на трассе в Иглинском районе Башкортостана. 57-летний мужчина ехал на пассажирском сиденье грузовика Mitsubishi, водитель которого наехал на лося.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/na-trassakh-chelyabinskoy-oblasti-stanet-bolshe-znakov-dikie-zhivotnye/