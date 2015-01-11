Между Челябинском и Санкт-Петербургом начнут курсировать новые современные вагоны.

В конце 2023 года на Южно-Уральскую железную дорогу поступят 16 вагонов нового модельного ряда. Двухсцепленные одноэтажные вагоны, которые будут курсировать между Челябинском/Оренбургом и Санкт-Петербургом, будут отличаться повышенным комфортом, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Новые вагоны оборудованы кондиционерами и обеззараживателями воздуха, кулерами с питьевой водой, баками для раздельного сбора мусора, биотуалетами и душевыми модулями, а также розетками для зарядки гаджетов, индивидуальными светильниками и даже сейфами.

Особое внимание уделено семьям с детьми: в новых вагонах оборудованы стилизованные детские купе.

Решение поставить новые вагоны именно на эти направления связано с их популярностью: за девять месяцев 2023 года ими воспользовались почти 450 тысяч пассажиров.

Фото: пресс-служба ЮУЖД

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/mezhdu-chelyabinskom-i-sankt-peterburgom-nachnut-kursirovat-novye-sovremennye-vagony/