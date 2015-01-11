Россияне смогут накладывать самозапрет на взятие кредитов.

С 1 июля 2024 года клиенты банков смогут самостоятельно накладывать запрет на взятие кредитов – это поможет снизить риск махинаций с получением кредитов с помощью украденных персональных данных.

Граждане смогут установить запрет через портал госуслуг или в отделении МФЦ. Запрет будет полностью внесен в кредитную историю в течение суток с момента заявления клиента. Если кредит все-таки понадобится, гражданин еще раз подаст заявление, и самозапрет будет снят в течение одного дня, но при этом человек сможет взять кредит только на второй календарный день после обновления информации в кредитной истории.

Отмечается, что самозапрет не будет распространяться на ипотеку и автокредиты.

https://dostup1.ru/finance/Rossiyane-smogut-nakladyvat-samozapret-na-vzyatie-kreditov_168954.html