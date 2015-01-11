Программа празднования Покрова Пресвятой Богородицы расширяется.

Праздничные мероприятия в честь православного праздника, которые традиционно проходят в рамках духовно-просветительской программы «Росток» по инициативе и при финансовой поддержке предпринимателя и мецената Андрея Комарова, в этом году начнутся в Кыштыме.

13 октября в Доме культуры металлургов впервые пройдет благотворительный спектакль «Время добрых дел» для социально-незащищенных детей и подростков из Кыштыма и Касли. Это особенная постановка, открывшая в 2022 году ХIХ-й детский театральный фестиваль «Снежность», где на одной сцене играют дети с ограниченными возможностями здоровья из театральной инклюзивной студии «Мир на ладошке» и юные музыканты Озерской детской музыкальной школы № 1. Спектакль с успехом прошел в Первоуральске, Челябинске и Озерске – более двух тысяч зрителей посмотрели трогательную историю о мальчике, который несмотря на трудности, нашел настоящих друзей.

16 октября в Озерске для детей в возрасте от 5 до 14 лет в ДК «Маяк» будут организованы творческие мастер-классы, приобщающие юных озерчан к истокам русской народной и православной культуры.

Кульминацией празднования станут мероприятия 18 октября в Озерске. В храме Покрова Пресвятой Богородицы в 08.00 состоится Божественная литургия с участием мужского хора «Держава» (Ганина Яма, г. Екатеринбург). Вечером в акустическом филармоническом зале ДМШ №1 мужской хор под управлением Антона Лебедева исполнит духовные и народные музыкальные произведения.

Для справки:

Духовно-просветительская программа «Росток» реализуется в Озерском городском округе с 2017 года по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного гражданина Озерска Андрея Комарова. Ее основными направлениями являются духовно-просветительская деятельность, развитие творческого потенциала детей и подростков, инклюзивные проекты, образовательные программы, благотворительные акции. Ежегодно в них участвует более 500 детей и подростков.

Программа «Росток» нацелена на содействие духовному и культурному развитию подрастающего поколения, формированию важнейших качеств человеческой личности. Для детей и подростков проводятся масштабные социально-культурные и образовательные мероприятия, которые в доступной форме приобщают к истории, искусству и традиционным ценностям. Ежегодно в рамках программы проходят мероприятия к Пасхе, Дню славянской письменности и культуры, Покрова Пресвятой Богородицы, творческие лаборатории и др.

Духовно-просветительская программа «Росток» проводится совместно с администрацией Озерского городского округа и при поддержке Челябинской епархии.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/55966/