13-го октября ожидается ухудшение погодных условий.

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):

Днем 13 октября местами на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, обрыв линий электропередач. Существует угроза перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличение площади природных пожаров до крупных в связи с прогнозируемыми порывами ветра свыше 15 м/с (что может способствовать быстрому распространению пожара). Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/55967/