«Вершина» на льду.

Спортивно-оздоровительный комплекс "Маяк-Арена" и некоммерческая организация по адаптивному спорту и туризму «Вершина» начали в этом году новый смелый проект по обучению катанию на коньках детей с особенностями здоровья.

О том, как проходят занятия и какие цели преследует проект, мы поговорили с руководителем "Вершины" Анной Самсоновной.

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