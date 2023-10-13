ДТП от 12.10.2023 года с участием ребенка – велосипедиста.

Госавтоинспекция Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск устанавливает обстоятельства дорожно – транспортного происшествия, произошедшего 12.10.2023 г. в 17 часов 10 минут в г. Озерск на пр. Победы – 46.

Водитель, управляя автомобилем Мазда - 6, совершил наезд на несовершеннолетнюю велосипедистку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда.

В результате ДТП велосипедистка – 14 летняя девушка получила телесные повреждения. Госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы КБ - 71.

В действиях девушки усматривается нарушение п. 24.8 Правил дорожного движения Российской Федерации, а именно «Велосипедистам, лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, и водителям мопедов запрещаетсяпересекать дорогу по пешеходным переходам». Согласно данному пункту при пересечении проезжей части дороги по «пешеходному переходу» они обязаны спешиваться с велосипеда!

Уважаемые родители. Проговаривайте ежедневно с детьми Правила дорожного движения! Соблюдайте их сами. Дети берут пример с вас!

Уважаемые водители, будьте внимательней при подъездах к пешеходному переходу, на перекрестках и в местах скопления большого количества людей.