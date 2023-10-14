Озёрск спортивный: новости за неделю.

Сразу несколько заметных спортивных мероприятий состоялось в Озёрске и за его пределами за минувшую неделю.

В кск "Лидер" открытие баскетбольного сезона ознаменовалось Турниром «Памяти ветеранов», стартовал турнир Детско-юношеской футбольной лиги среди команд Южного Урала, а дошкольники Озерска сдали нормативы ГТО.

Больше новостей, репортажей и интервью от УКС-ТВ:

на нашем информационном телеканале УКС-ТВ

на странице в ВК: https://vk.com/ozersknews

в нашем Телеграм-канале: https://t.me/ozersknews

Подписывайтесь и заходите в гости!