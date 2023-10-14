Озёрск спортивный: новости за неделю.

Сразу несколько заметных спортивных мероприятий состоялось в Озёрске и за его пределами за минувшую неделю.
В кск "Лидер" открытие баскетбольного сезона ознаменовалось Турниром «Памяти ветеранов», стартовал турнир Детско-юношеской футбольной лиги среди команд Южного Урала, а дошкольники Озерска сдали нормативы ГТО.
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