В Озёрске состоялась традиционная городская акция, посвященная Международному дню Белой трости.

Ее участниками стали жители округа с ограниченными возможностями здоровья по зрению, волонтеры и просто прохожие, решившие выразить уважение к слепым и слабовидящим людям.

С приветствием к собравшимся обратился депутат Собрания депутатов Виталий Вельке:

- Сегодня не праздник. Сегодня особый день, когда мы должны обратить внимание на людей с ограниченными возможностями здоровья и еще раз осознать, насколько важно оказывать им поддержку. Не зря акция называется «Мы вместе». Только сообща мы можем сделать что-то доброе и полезное для тех, кто рядом нуждается в нашей с вами помощи.

Озерское отделение Всероссийского общества слепых (ВОС) было создано в октябре 2008 года. Основные его цели – защита законных прав и интересов инвалидов по зрению, их социальная реабилитация и интеграция в городское сообщество. Это объединение ведет активную работу и сотрудничает с администрацией округа, депутатами, общественными организациями. На учете в озерском отделении состоит 164 человека разных возрастных категорий.

Вместе со взрослыми в акции приняли участие учащиеся коррекционной школы №36. Прежде всего им были адресованы слова ведущей мероприятия:

- Своими блестящими победами в учебе, науке, спорте и творчестве вы доказываете, что даже имея ограничения по здоровью, жить полноценно, динамично, стать успешным, быть счастливым - возможно!

В ходе акции каждый желающий смог пройти интерактивную полосу препятствий «За гранью света: пройди и узнаешь» и на себе испытать, что чувствуют люди, имеющие проблемы со зрением.

Творческие музыкальные и поэтические подарки сделали всем присутствующим: Татьяна Минигараева, Николай Чуплыгин, ансамбль «Россиянка», вокальный дуэт Любовь Садчикова и Галина Дубовикова, трио «Отрада», Татьяна Решетникова.

Символом Международного дня Белой трости стали черные и белые шары в руках участников акции.

В своем интервью для местных СМИ руководитель Озерское отделение Всероссийского общества слепых Константин Гоголев рассказал о том, что в следующем году подобная акция должна выйти за границы округа:

- В 2024 году ВОС исполняется 100 лет. В связи с этой датой, мы планируем провести «Белую трость» совместно с другими городами России – Челябинском, Уфой, Махачкалой, Грозным. Именно наша акция станет флагманом, положительным опытом по интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья, включению их во все сферы жизни общества.

Константин Гоголев отметил, что в Озерске его общественное объединение не обделено вниманием ни властей, ни простых жителей:

- К нам приходит очень много неравнодушных и отзывчивых горожан, которые предлагают свою помощь. Наш постоянный социальный партнер - МБУ «ПКиО». Нас всегда поддерживают волонтеры Объединенного Совета обучающихся ОТИ НИЯУ МИФИ и «СМИК» ДТДиМ. Мы всем очень благодарны!

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/56002/