Власти Челябинска рассказали о реконструкции памятника с новой 5-тысячной банкноты.

В Челябинске реконструируют памятник «Сказ об Урале», изображенного на новой пятитысячной купюре.

Напомним, что Банк России представил новые пятитысячные банкноты. Основное изображение лицевой стороны – стела «Европа-Азия» из Екатеринбурга, на оборотной стороне представлен памятник «Сказ об Урале» из Челябинска. Интернет-пользователи обратили внимание, что памятник требует ремонта, реставрации, а также его необходимо содержать в надлежащем виде.

«По поручению губернатора Челябинской области была проведена экспертиза монумента, научно-проектная документация и государственная историко-культурная экспертиза направлены на согласование в госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области. После согласования госкомитетом до конца текущего года Центр историко-культурного наследия Челябинска проведет аукцион, по результатам которого будет заключен договор на проведение ремонтных работ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что экспертиза сметной документации завершена, уже заключен договор на авторский и технический надзор.

https://dostup1.ru/society/Vlasti-Chelyabinska-rasskazali-o-rekonstruktsii-pamyatnika-s-novoy-5-tysyachnoy-banknoty_169203.html