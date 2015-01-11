В Озерске приступили к выпуску мехатронных станций.

В Озерске Челябинской области в отраслевом центре компетенций «Мехатроника» стартовало производство мехатронных станций. Ранее в России использовали станции иностранного производства на немецких комплектующих, сейчас разработка стала полностью отечественной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на информационную службу ФГУП «ПО „Маяк“».

Мехатронные станции представляют собой макеты автоматизированных производственных линий. Их используют для повышения профессионального мастерства технических специалистов и обучения студентов технических колледжей и при проведении чемпионатов профессионального мастерства.

«Наши станции — это полностью российская разработка, комплектующие от корпусов до коммутации мы производим самостоятельно. Впервые мы проверили их на чемпионате „Хайтек“ в прошлом году. Увидели тонкие места, получили обратную связь от участников и сегодня сделали станции еще более совершенными и технологичными. В стране таких разработок нет, мы первопроходцы»,

— рассказал руководитель отраслевого центра компетенций «Мехатроника» Никита Норкин.

Как уточнили в пресс-службе, на чемпионате профессионального мастерства AtomSkills работало рекордное количество станций — 15.

«Кроме того, в отраслевом центре компетенций станции оснащают российскими программно-логистическими контроллерами (ПЛК): их самостоятельно адаптируют к станциям собственного производства. Опытные образцы станций с ПЛК недавно представили президенту России Владимиру Путину»,

— добавили в правительстве Челябинской области.

https://www.1obl.ru/news/ekonomika/v-ozerske-pristupili-k-vypusku-mekhatronnykh-stantsiy/