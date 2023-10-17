Открытие года — «Егоза»!

ГЛК "Егоза" признан "Открытием года" среди горнолыжных комплексов России по версии Ski Business Awards 2023.

Столь высокую оценку "Егоза" получила на всероссийском форуме в Сочи, где буквально на этой неделе встречались специалисты в области горнолыжной индустрии: инвесторы, собственники, управляющие и представители органов власти.

Известный многим из вас комплекс были отмечен и награжден вместе с другими лидерами рынка. Решение принимала комиссия экспертов на основе коммерческих показателей и отзывов посетителей.

Между тем, в прошлом году "Егозу" отметили как самый выгодный комплекс в стране.