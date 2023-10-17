На портале «Госуслуги» можно записаться к нотариусу и заранее отправить ему документы.

По данным Минцифры России, услуга доступна жителям всей страны, запись – бесплатная.

Можно выбрать одну из более чем 50 нотариальных услуг. При желании есть возможность заранее отправить электронные копии документов специалисту.

«К проекту присоединилась уже почти половина региональных нотариусов, остальные должны подключиться в ближайшее время», – говорится в комментарии.

Там также назвали самые популярные услуги нотариусов: удостоверение доверенности, открытие наследства, оформление согласия супруга на сделку, выдача свидетельства о праве на наследство, составление договора дарения.

Услуги нотариуса оплачиваются на месте по установленным законом тарифам.

https://dostup1.ru/society/Na-portale-Gosuslugi-mozhno-zapisatsya-k-notariusu-i-zaranee-otpravit-emu-dokumenty_169280.html